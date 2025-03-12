12 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2025, среда

10:00 Челябинск – Региональный форум-практикум «ЖХК в развитии» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)

12:00 Челябинск – Праздник «Свет мой, зеркальце, скажи» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Литературный час «Школа прикола» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Обучающее занятие по шахматам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

13:30 Челябинск – Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Манечка» – соломенная кукла (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

14:00 Челябинск – Премьера фильма «Уральскому добровольческому танковому корпусу посвящается» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ»: ««Герои-архетипы в литературе» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167) (по записи)

16:00 Челябинск – Гитарник «Ароматы капели» от дуэта авторской песни – Татьяны Орловой и Любови Панфиловой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Палитра весны», создание открытки-коллажа (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения высшей общественной награды города Челябинска – Премии «Признание» (Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

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