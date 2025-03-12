В Челябинской области швея отдала почти миллион за мнимое продвижение группы в соцсетях

Более 960 тысяч рублей потеряла жительница Уйского района, согласившись на продвижение ее группы в социальной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 49-летняя женщина создала в социальной сети группу, где разместила информацию об открытии ателье. Женщине поступило предложение о продвижении странницы за 2 тысячи 999 рублей.

После этого заказчица получила красивую обложку и аватарку для своей страницы. Для дальнейшего развития жительницу Уйского района под различными предлогами «раскрутили» на три микрозайма и долг у знакомых. Общая сумма вложенных средств составила почти 1 миллион рублей, но только продвижению страницы это никак не помогло.

Сотрудники полиции предупреждают, что мошенники с каждым разом придумывают все новые легенды для отъема денег либо модернизируют уже существующие. Очень важно проверять любую полученную информацию. «Никогда не переводите незнакомым лицам деньги, не получив услуги или надежных гарантий ее исполнения. Помните, что аферисты могут представляться кем угодно и быть очень убедительными!» – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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