С властей Каслинского района требуют 100 тысяч рублей за нападение собаки на школьника

В Каслях прокурор потребовал взыскать с администрации 100 тысяч рублей в пользу ребенка, покусанного беспризорной собакой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство города обратилось по итогам проверки публикаций СМИ о нападении бездомных животных на маленького мальчика.
Сам инцидент произошел в середине февраля текущего года. На одной из улиц Каслей беспризорная собака напала на 8-летнего школьника. Врачи диагностировали у мальчика множественные открытые укушенные раны в области бедер.
По результатам проверки прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском о взыскании с администрации Каслинского муниципального района компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей.
Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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