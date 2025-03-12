В Челябинске до конца недели ограничили движение в районе областной больницы

Движение в районе Челябинской областной больницы частично ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением работ на инженерных сетях.
«До 16 марта ограничено движение транспорта по улице Блюхера напротив дома №47/1 (АЗС), – уточнили представители городских властей. – Проезд затруднен по крайней правой полосе при движении от улицы Рылеева к улице Салтыкова».
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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