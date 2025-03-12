Южноуральцу, расстрелявшему оппонентов на стадионе, огласили приговор

В Миассе вынесли приговор горожанину, устроившему смертельную пальбу на стадионе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал 27-летнего местного жителя виновным в убийстве и покушении на убийство.
Напомним, трагедия произошла 14 мая 2024 года на стадионе «Южный» в Миассе. В ходе конфликта между двумя компаниями мужчина вышел из машины с ружьем и открыл огонь. Первый выстрел попал в грудь 23-летнего молодого человека, который от полученной раны скончался на месте. Еще два раза миасец выстрелил в брата пострадавшего, но промахнулся.
Во время расследования выяснилось, что обе стороны знали друг друга и долгое время конфликтовали. Южноуралец полностью признал свою вину, так что суд проходил в упрощенном порядке.
В итоге судья признал молодого человека виновным, приговорив его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Челябинск, Виктор Елисеев
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