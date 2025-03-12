Челябинскую драму возглавил экс-директор «Сатирикона»

Челябинский драмтеатр получил нового художественного руководителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, контракт с крупнейшим и старейшим театром региона подписал Владимир Казаченко.

Уроженец Томска, выпускник Томского государственного университета Владимир Казаченко с 2010 года руководил томским ТЮЗом. В 2019 году был назначен руководителем государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, однако летом прошлого года покинул этот пост по собственному желанию.

Казаченко является членом Союза театральных деятелей России. Он прошел профессиональную переподготовку в Центре имени Всеволода Мейерхольда «Школа театрального лидера» и Высшей школе деятелей сценического искусства «Школа Геннадия Дадамяна».

Приказ о назначении Владимира Казаченко на должность художественного руководителя Челябинского академического театра драмы 10 марта сего года подписал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Документ размещен на сайте театра. Знакомство худрука с труппой театра уже состоялось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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