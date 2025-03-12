Маршруту №64 в Челябинске добавят «выделенок»

Власти намерены увеличить протяженность выделенных линий на маршруте №64 в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к осени 2025 года прогнозируется рост пассажиропотока на маршруте №64.

«Для максимального удобства пассажиров маршруту еще не хватает равномерности интервалов движения и независимости от автомобильных заторов на отдельных участках», – отмечают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Для улучшения ситуации планируется нарастить протяженность выделенных полос. «Сейчас маршрут лишь на 17% покрыт выделенками. Этого недостаточно для его стабильной работы. Поэтому в 2025 году планируется организация ВП на части улицы Братьев Кашириных, проектируется ВП на широкой части улиц Бейвеля и Чичерина (с добавлением дополнительной полосы переразметкой)», – пишет посвященный транспортной реформе телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Кроме того, на маршруте движения автобуса №64 выявили шесть проблемных участков. Однако на улучшение их работы может понадобиться несколько лет подготовки, признают в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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