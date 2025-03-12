В России стали чаще покупать готовую еду

Число покупок готовой еды в России растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2024 году частота покупок готовой еды в России выросла на 14% по сравнению с 2023 годом. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

«Анализ рынка готовой еды в России за 2024 год демонстрирует устойчивый рост категории, несмотря на незначительное снижение уровня проникновения, – цитирует экспертов ТАСС. – Показатель пенетрации за 2024 год составил 55,36%, что на 0,81% ниже, чем в 2023 году. Однако наблюдается значительное увеличение частоты покупок готовой еды: рост составил 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 18,12 приобретений в среднем на одного россиянина».

Вырос и средний чек в данной категории. В 2024 году он составлял 182 рублей (+16% за год).

Чаще всего россияне покупают в магазинах готовые салаты. Уровень проникновения таких блюд вырос до 45,45%, а частота покупок увеличилась на 11% (до 11,17 покупок на жителя России в год). Средний чек покупки прибавил 17%, составив 141 рубль.

На втором месте разместились вторые готовые блюда. Их приобретали на 3% чаще, чем год назад, – в среднем, 8 в год. Средний чек увеличился на 21%, до 219 рублей. При этом сегмент «мясо, птица, рыба» продемонстрировал самый значительный рост среднего чека (+29%, до 239 рублей).

Категории готовых закусок и первых блюд также росли, но более умеренный рост, но также свидетельствуют о росте рынка готовых блюд в целом. Проникновение готовых закусок достигло 21%, частота покупок составила 5,84 раза в год, средний чек – 152 рублей. Первые блюда, по-прежнему, остаются наименее интересными для российских покупателей. Их пенетрация составила лишь 7,14%. Хотя частота покупок выросла до 7,54 раза в год, а средний чек – до 185 рублей.

Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тысяч домохозяйств и 40 тысяч покупателей, отобранных в 240 городах России с населением свыше 10 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube