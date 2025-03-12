В Челябинске ограничат движение в районе популярного парка

Недалеко от Плодушки в Ленинском районе Челябинска ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение будет введено в связи с проведением монтажа защитного футляра на трубопровод сети водоснабжения.

«В период с 8:00 14 марта до 18:00 21 марта ограничено движение транспорта в районе пересечения улиц Гранитной и Славной (в районе дома №33 по улице Гранитной)», – уточнили представители городских властей.

Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Гранитной от улицы Дзержинского до Копейского шоссе.

Отметим, что сложности у челябинских автомобилистов возникнут на участке, расположенном недалеко от популярного среди жителей Ленинского района парка «Монастырская заимка Плодушка».

Челябинск, Виктор Елисеев

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