Экс-владельцев «Макфы» обязали вернуть Генпрокуратуре полмиллиона рублей за участие в процессе

Суд обязал бывших собственников «Макфы» возместить Генпрокуратуре расходы на участие в процессе по национализации холдинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Центральный районный суд Челябинска удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры России.

Общая сумма судебных издержек составила 477 тысяч рублей. Из них 286,8 тысячи рублей пришлось на оплату услуг курьерской компании по доставке документов. Остальная сумма ушла на покупку авиабилетов, плату за проживание и суточные сотрудников Генпрокуратуры.

Суд удовлетворил требования гособвинения в полном объеме, возложив солидарную ответственность за возмещение судебных расходов на всех ответчиков – физических лиц.

Защиты экс-хозяев «Макфы» намерена обжаловать судебное решение. Адвокаты не согласны с солидарным принципом взыскания, так как с ответчиков суд взыскал имущество, разное по стоимости. Кроме того, защиту возмутило то, что расходы решили взыскать только с физических лиц, а взыскание затрат с юридических лиц истец счел нецелесообразным.

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ею, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Генпрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс».

Попытки бывших собственников оспорить решение суда в других инстанциях закончились неудачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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