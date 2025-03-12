В Ленинском районе Челябинска на полдня ограничат водоснабжение

Жителей Ленинского района Челябинска предупредили о снижении давления воды в сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе Д-1200 мм, завтра, 13 марта, будет временно ограничено водоснабжение по адресам:

ул. Новороссийская, 142; ул. Барбюса, 269; ул. Гончаренко, 90в; ул. Гражданская, 14, 16.

Ограничения также коснутся административных зданий: ул. Новороссийская, 135; ул. Барбюса, 273; ул. Стекольная, 47; ул. Гражданская, 9, 10/1, 14а, 14а/1.

Кроме того, возможно понижение давления воды в сети на территории всего Ленинского района.

На время отключения, при необходимости, будет организован подвоз питьевой воды автоцистерной для социальных объектов.

Ориентировочное время проведения работ: с 09:00 до 20:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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