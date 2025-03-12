«Металлург» в упорном поединке одолел ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл ЦСКА из Москвы – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с начала матча хозяева контролировали игру, чаще бросали. Но счет открыли случайно.

На 19-й минуте встречи Дмитрий Моисеев несильно бросил от правого борта, однако шайба застала врасплох голкипера армейцев и, зацепив ловушку, юркнула под перекладину – 1:0, «Магнитка» открыла счет.

Но легким матч не стал ни для гостей, ни для хозяев. На 33-й минуте встречи Егор Афанасьев, прокатившись за чужими воротами, выскочил в правый круг вбрасывания и с разворота кистевым броском отправил шайбу в ворота «Металлурга» – 1:1.

Но все-таки и вторую двадцатиминутку магнитогорцы оставили за собой. На 38-й минуте Макар Хабаров из своей зоны отдал пас под дальнюю синюю линию, Александр Петунин в касание отправил шайбу на ход Никите Михайлису, и тот с кистей отправил ее в ворота ЦСКА – 2:1.

В третьем периоде хозяева решили не откладывать следующий гол, и уже на 44-й минуте матча Денис Зернов мощным броском увеличивает отрыв – 3:1.

Комфортный счет магнитогорцам удалось удержать почти до конца периода. Но на 59-й минуте Никита Нестеров сокращает отставание – 2:3.

Однако на большее москвичей не хватает. Более того, хозяева успевают на последней секунде забрасить четвертую шайбу – 4:2, магнитогорский клуб закрепляется на третьей строчке Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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