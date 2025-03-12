«Трактор» крупно проиграл «Ак Барсу»

Челябинский «Трактор» в гостях крупно уступает «Ак Барсу» в Казани – 2:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , весь первый период команды потратили на раскачку. Игра была равной, что отразилось и на табло – 0:0.

А вот во втором игровом отрезке хозяева уже на первой минуте открыли счет: Митчелл Миллер слева от борта бросил по воротам, шайба угодила в Дмитрия Яшкина, отскочила в голкипера хозяев и влетела в створ ворот – 1:0, «Ак Барс» впереди.

На 24-й минуте челябинцы остались вчетвером, и тут же казанцы реализовали численное преимущество. На сей раз отличился все тот же Миллер – 2:0.

Но уже через минуту форвард «Трактора» Максим Шабанов укатил с шайбой за ворота хозяев, а на выходе закрутил шикарный лакросс, отправив шайбу в девятку ворот «Ак Барса» – 1:2.

Еще через полторы минуты с небольшим Андрей Светлаков, выдержав паузу, прострелил на дальнюю штангу. Стивен Кэмпфер, получив шайбу, оказался перед пустым углом хозяйских ворот и не растерялся – 2:2.

Однако на 30-й минуте черно-белые вновь остались в меньшинстве. И вновь хозяева практически сразу этим воспользовались: через 20 секунд Артем Галимов отправляет третью шайбу в ворота Зака Фукале. За девять минут команды умудрились забросить пять шайб на двоих.

На 31-й минуте уже хозяева остались в меньшинстве, но челябинцы не смогли этим воспользоваться. Концовка периода прошла под диктовку игроков «Ак Барса». Команда провела несколько быстрых атак. И на 40-й минуте встречи Дмитрий Яшкин оформил дубль – 4:2, хозяева увеличивают отрыв.

С началом третьего периода челябинцы бросились отыгрываться. Казанцы отвечали редкими, но острыми атаками. И одна из них, проведенная на 46-й минуте матча, оказалась результативной. Ник Петан слева от борта скинул шайбу в круг для вбрасывания на Александра Барабанова, тот чуть обработал ему и, пока Дмитрий Яшкин закрывал обзор Заку Фукале, резко бросил в ближний угол – 5:2.

Но «Трактор» не сдается. Гости пытались вернуться в игру, однако игроки «Ак Барса» грамотно защищались. А челябинцы не всегда были внимательны. На 52-й минуте Артем Блажиевский ошибается за своими воротами. Пытаясь выбить шайбу слева от лицевого бортика, защитник гостей отправляет ее точно на клюшку Артему Галимову, и форвард казанцев мощным ударом из круга вбрасывания пробивает Зака Фукале – 6:2.

На 57-й минуте встречи гости оказываются в большинстве. Но не идет шайба в ворота «Ак Барса». На 59-й минуте казанцы вновь остаются вчетвером. Но сегодня – не день «Трактора». 2:6 – обидное поражение челябинского клуба. И заслуженная победа «Ак Барса».

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть три матча. Следующий челябинцы проведут 14 марта в Омске против «Авангарда»

Челябинск, Виктор Елисеев

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