Челябинцы, в отличие от соседей, могут позволить себе ипотеку

В Челябинске семья из двух работающих человек со средними зарплатами по региону может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 35 кв. м при первом взносе в 30%.

Аналитики «РБК Недвижимость» рассчитывали стоимость квартиры, исходя из данных Росстата по ценам 1 кв. м в новостройках на конец четвертого квартала 2024 года, отмечая, что в начале 2025 года ситуация практически не изменилась.

Подсчеты делались для кредита по ставке 28% на 15 лет. Требования банков к зарплате определяли с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ». Также использовали данные Росстата о средних зарплатах в 2024 году, учитывая, что банки для одобрения ипотеки ориентируются на доходы прошлых периодов.

Однокомнатная квартира в челябинской новостройке стоит в среднем 4,2 млн рублей. Ипотечный платеж, исходя из этой цены, составляет 68 тыс. рублей в месяц, а для одобрения займа необходима зарплата в 113,4 тыс. рублей – в 1,8 раза больше, чем средняя по области. То есть, семья из двух человек со средними доходами имеет возможность оформить ипотеку. Отдавать за нее придется 60% от их общего заработка.

Аналогичная ситуация отмечена также в Красноярске и Перми. В остальных миллионниках одобренный для ипотеки доход в разы превышает зарплату. Так, в Казани разница – 3,5 раза, в Нижнем Новгороде – в 2,9 раза, в Санкт-Петербурге – в 2,8 раза. В Москве средняя за 2024 год ежемесячная зарплата, очищенная от НДФЛ, ниже требуемых банками доходов в 2,4 раза, в Екатеринбурге – в 2,1 раза.

К сожалению, челябинцев выгодно отличает не высокое жалование, а низкая по сравнению с другими стоимость квартир.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube