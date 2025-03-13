13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Лекция, посвященная продвижению в соцсетях и оффлайн «Встречи для молодых предпринимателей: продвижение в соцсетях и оффлайн» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)