13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

13.03.2025, четверг
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09:45 Челябинск – Представители министерства образования и науки Челябинской области, ЮУрГГПУ и ЧелГУ подпишут соглашение по реализации проекта «Педагогический профессионалитет» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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10:00 Челябинск – Региональный форум-практикум «ЖХК в развитии» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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11:00 Челябинск – Внеочередное заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости («Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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12:00 Челябинск – Лекция, посвященная продвижению в соцсетях и оффлайн «Встречи для молодых предпринимателей: продвижение в соцсетях и оффлайн» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Цикл «Погружение в Прекрасную эпоху»: лекция «Разбор дамского гардероба» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию Первого театрального форума «С.Э.Т.» (Студия. Эксперимент. Театр) (Исторический мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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13:00 Челябинск – Презентация книги «Герои земли Уральской» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Лекция о главных достижениях науки «Научные открытия XX-XXI веков: прорывные технологии человечества» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Лекция о здоровом образе жизни «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Лекция о творчестве французского живописца, рисовальщика и скульптора, одного из основных представителей импрессионизма в изобразительном искусстве Огюста Ренуара (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Семейный кинозал: показ фильма «Женщины» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Курсы «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Розарий» по мотивам картины Ренуара (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы краеведения Челябинской области» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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15:00 Челябинск – Правовой всеобуч «Персональный консультант». Консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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18:00 Челябинск – Занятие по подготовке к Тотальному диктанту-2025 «Русский по четвергам» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУБ, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт Центральной детской школы искусств Челябинска, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам» (ДК «Амбассадор», ул. Российская, 34)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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