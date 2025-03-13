Проект обеспечения безопасности уральских металлургов получил национальную премию

Проект обеспечения безопасности работников ММК отмечен национальной премией «Наш вклад».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цифровое решение в области безопасности на производстве, внедренное на ММК, отмечено на национальной премии «Наш вклад» и получило статус «Партнер национальных проектов».

Премией «Наш вклад» оценивается участие бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей развития России. ММК реализует политику корпоративной социальной ответственности исходя из задач нацпроектов. Поэтому проекты компании получают премию не первый раз.

В этом году в рамках премии в номинации «Крупный бизнес. Регион» по достоинству оценили проект «Система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах на базе искусственного интеллекта». Внедренное цифровое решение – один из инструментов снижения травматизма на предприятии, глобальная задача – достигнуть в этом плане нулевого показателя.

В 2024 году система на базе ИИ была внедрена в доменном цехе, а ранее – в коксовом. Видеокамеры с функцией видеоаналитики и специальные персональные устройства обеспечивают круглосуточное наблюдение в производственных помещениях, определяя местоположение и перемещение людей, а также дистанцию до работающего оборудования. При приближении к опасной зоне работник получает предупредительный звуковой и вибросигнал на персональном устройстве. Все внештатные события фиксируются системой для последующего анализа и проработки рисков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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