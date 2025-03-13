В Миассе мамаша напичкала двухлетнего ребенка наркотиками. Малыш умер

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней жительницы Миасса.

Сама трагедия произошла 22 января текущего года в квартире одного из домов по улице Ремесленная в Миассе. Женщине раздражали периодические крики малыша. Чтобы успокоить его, она периодически вводила ему с помощью шприца наркотические вещества. Ребенок умер от отравления наркотиком.

В настоящее время нерадивой мамаше предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, она заключена под стражу.

Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Условиям их проживания и воспитания, а также деятельности органов системы профилактики будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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