В Челябинской области несостоявшиеся майнеры лишились 300 тысяч рублей

В Уйском районе мошенники выманили у супругов 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части районного отдела МВД России 24-летняя девушка рассказала, что они с мужем решили приобрести оборудование для получения криптовалюты.

Для этого на популярном сайте бесплатных объявлений они нашли подходящее предложение и договорились с посредником о сумме в 300 тысяч рублей.

Сделка с самим продавцом должна была состояться в Челябинске. Прибыв на место, супруги встретились с мужчиной, который показал им технику для майнинга. Южноуральцы решили ее приобрести. Девушка перевела деньги через мобильное приложение банка на счет, который ей ранее сообщил телефонный собеседник.

Когда продавец поинтересовался, кому она переводит деньги, покупательница ответила, что посреднику, который обещал перечислить их продавцу. Но никаких денег тому не поступило. Тогда все трое поняли, что их обманули.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мошенников ищут.

Сотрудники полиции предупреждают, что при совершении сделки купли-продажи необходимо подробно выяснять все ее детали, уточнять роли участников, перепроверять их расчетные счета, а еще лучше – заключить соответствующий договор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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