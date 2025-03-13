Южноуральцы отказываются от подарков с проводами

Челябинцы стали чаще выбирать беспроводные гаджеты в подарок.

В канун праздников в Челябинской области вырос спрос на беспроводные технологии. Среди гаджетов в феврале в этом году стали чаще приобретать беспроводные зарядки, а в марте – беспроводные наушники. Кроме того, мужчинам к празднику чаще всего дарили предметы одежды, а женщинам – подарочные наборы. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также анализа продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Среди гаджетов чаще, чем год назад, стали дарить беспроводные устройства. Так, в течение недели перед 23 Февраля покупали на 14% больше беспроводных зарядных устройств, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 Марта лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

При этом самым популярным гаджетом для подарка к праздникам остается смартфон. К 8 Марта в этом году их приобретали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Также к женскому празднику чаще покупали планшеты (+23%). А вот к 23 Февраля зафиксирован более высокий спрос на умные часы (23%), беспроводные наушники (22%) и пауэрбанки (5%).

Активнее всего подарки в обоих случаях заказывали ровно за 5 дней до праздника: пик продаж отмечен 18 февраля и 3 марта.

В преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные наборы»: их продажи на неделе перед 8 Марта взлетели на 351% в сравнении с январем. На втором месте оказалась категория «Органическая косметика» (+74%), на третьем – «Ювелирные украшения» (+69%).

Мужчинам в подарок чаще выбирали предметы одежды, бритвенные наборы, комплекты для мойки автомобиля и инструменты. Отмечен повышенный спрос на кожгалантерею: кошельки покупали на 74% чаще, а ремни – на 68%. Продолжает этот список одежда и парфюм: продажи джемперов выросли на 62%, брюк – на 44%, мужских ароматов – на 40%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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