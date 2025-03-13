Водитель трамвая, насмерть сбившая пенсионерку в Магнитогорске, предстанет перед судом

В Магнитогорске водитель трамвая предстанет перед судом за смертельный наезд на пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вагоновожатая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также оставлении места ДТП.

Напомним, трагедия произошла 21 ноября прошлого года в Магнитогорске в районе дома №107 по улице Карла Маркса. Трамвай, поворачивавший направо, сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

После ДТП вагон продолжил движение, как ни в чем не бывало. Позднее вагоновожатая рассказала, что человека на переходе не видела и никакого удара не почувствовала, поэтому поехала дальше.

С многочисленными травмами пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась спустя две недели.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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