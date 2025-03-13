Ледяной дождь поставил Южный Урал на грань «мусорного» коллапса

Ледяной дождь осложнил вывоз твердых коммунальных отходов в горнозаводской зоне Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра коммунального сервиса (региональный оператор в сфере обращения с ТКО в Челябинской области), обледенение дорог и сложные погодные условия сделали многие дороги непроезжими, особенно в гористой местности.

Наибольшие трудности наблюдаются в таких муниципалитетах, как Златоуст, Миасс, Чебаркуль и Кусинский район.

«Из-за образования наледи мусоровозы не могут безопасно добраться до контейнерных площадок. С утра 13 декабря транспортировщики отходов фиксировали случаи, при которых коммунальная техника буквально скатывалась с дороги из-за образовавшейся ледяной корки, – заявляют представители регоператора. – Такая ситуация ставит под угрозу безопасность на проезжей части, и может создавать риск для жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе водителей мусоровоз. По этой причине перевозчики ТКО были вынуждены сместить время выезда техники из автопарков».

Сложности с вывозом ТКО из-за погодных условий возникают и в других

кластерах, в которых ведет свою деятельность ЦКС, отмечают в компании. Региональный оператор по обращению с ТКО отслеживает ситуацию и поддерживает связь с администрациями муниципалитетов и дорожными службами. При восстановлении проезжего состояния дорог обслуживание контейнерных площадок будет производиться в полном объеме, заверили представители компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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