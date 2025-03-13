Расследование уголовного дела о всколыхнувшем регион убийстве таксистки в Коркино закончено

Уголовное дело об убийстве женщины-таксиста в пригороде Челябинска направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя Коркино в убийстве женщины-таксиста и угоне автомобиля.

Напомним, резонансное преступление произошло в пригороде Челябинска вечером 23 октября прошлого года. По версии следователей, молодой человек напал на 40-летнюю женщину, нанес ей 5 ударов ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. На ее машине он проехал примерно 500 метров, бросил ее и скрылся.

Когда о преступлении стало известно, жители Коркино обвинили в произошедшем местное цыганское сообщество: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Обитатели домов встретили их ружейным огнем. Погром остановило вмешательство силовиков.

После беспорядков в Коркинском округе начались массовые проверки цыган. А в конце октября глава муниципалитета Наталья Лощинина подала в отставку.

Теперь расследование резонансного преступления закончено. Уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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