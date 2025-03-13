Россияне охладели к горькому шоколаду

В России обвалились продажи горького шоколада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , продажи шоколада в России в 2024 упали на 4% год к году в объеме при росте на 12% в деньгах. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Gradus Retail Index.

При этом финансовые показатели выросли у всех видов: выручка от продажи темного шоколада выросла на 21%, белого – на 19%, фигурного – на 14%, шоколадных яиц – на 12%, молочного шоколада – на 10%, горького – на 3%.

А вот в физическом выражении вырос спрос только на шоколадные яйца, белый шоколад (оба – на 5%), а также молочный и фигурный шоколад (по 2%). Упали продажи горького и темного шоколада (-17% и -2% соответственно). Они же сильнее всех подорожали (в целом на 24%).

Наименьший рост цен был характерен для продуктов с низким содержанием какао – шоколадных яиц (+6%) и молочного шоколада (+8%).

Лидером рынка по рыночной доле остается молочный шоколад. В 2024 году на его продажу приходилось 65,1% (+1%). Хотя в деньгах доля этой позиции сократилась на 0,4% (до 61,1%). На втором месте следует шоколадное яйцо, увеличившее долю и в объеме (+0,4%, до 9,3%), и в рублях (+0,1%, до 11,5%).

Темный шоколад нарастил свою долю в денежном выражении (8,6%, +0,7%), но просел в натуральных продажах (-0,2%, до 6,7%).

Горький шоколад продемонстрировал наихудшую динамику: -1,5% в объемах (7,5%) и -0,8% в рублях (9,1%).

– У белого и фигурного шоколада выросла доля как в объеме (+0,2% до 5,7% и +0,1% до 5,8%), так и в деньгах (+0,4% до 5,4% и +0,1% до 4,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube