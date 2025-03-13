Прецедент: УК отказалась от дома в Челябинске, жители которого не согласны с повышением платы за обслуживание

Коммунальщики отказались от обслуживания новостройки в Челябинске после того, как жители отвергли их предложение вдвое повысить плату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управляющая компания «Голос.Челябинск» заявила о прекращении действия договора управления многоквартирным домом по улице Академика Макеева, 24 в ЖК «Ньютон» после многомесячного противостояния с жильцами.

Впервые конфликт между УК и горожанами вспыхнул летом прошлого года, когда обслуживающая организация потребовала увеличить плату за охрану втрое. Жители отказались, и с 1 июля остались без этой услуги, а также возможности попасть на территорию двора с помощью приложения.

В ноябре УК вновь заговорила о повышении платы – на сей раз за обслуживание и управление домом. Тариф предложили увеличить почти вдвое, но жильцы вновь ответили отказом.

А в начале 2025 года компания заявила собственникам жилья, что договор на обслуживание их дома истек. И пригласила на собрание для решения вопроса, как быть дальше. При этом в УК подчеркнули: от дома они отказываться не хотят и готовы работать дальше, но – на своих условиях: повышение платы с 36 рублей до 62,16 рубля за квадратный метр жилой площади, плюс 2,73 рубля на текущий ремонт и 0,48 рубля за один рейс при вывозе снега.

Горожане обратились за поддержкой в Госжилинспекцию Челябинской области, и поначалу чиновники встали на их сторону. В ГЖИ заявили, что договор истекает в 2026 году, и УК не может расторгнуть его в одностороннем порядке.

Однако 27 февраля Госжилинспекция согласовала изменение в реестре лицензий УК «Голос.Челябинск», исключив из перечня дом №24 по улице Академика Макеева. В учреждении объяснили, что не учли ранее реорганизацию управляющих структур: ООО «Голос.Челябинск» приступило к обслуживанию дома в 2002 году в результате реорганизации предыдущей УК, но никаких изменений в ранее заключенный договор управления домом в части срока его действия не вносилось. А значит, считают теперь в ГЖИ, срок действия договора нужно отсчитывать не с 2022 года, а с 2021-го (когда он и был заключен с предыдущей УК, правопреемницей которой является «Голос.Челябинск»). Следовательно, соглашение, действительно, прекратило свое действие.

В управляющей компании заверяют, что дом бросать не собираются. Тем более, что они обязаны его обслуживать до момента заключения нового договора с ними либо выбора другой управляющей организации. Но подчеркивают, что по старым тарифам работать дальше не намерены.

Однако жильцы дома настаивают, что действия коммунальщиков неправомерны. «Исключение новых гарантийных домов из реестра лицензий – настоящий прецедент не только для города, но и для всего региона, – цитирует 74.ру одну из горожанок. – Считаем, что действия «Голоса» направлены на создание у нас страха остаться вообще без УК или попасть на торги, если откажемся принять новые условия договора, которые значительно урезают права собственников и повышают тариф в два раза».

Собственники жилья в доме обратились в областную прокуратуру с требованием провести проверку и в судебном порядке отменить решение Госжилинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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