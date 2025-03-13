«Большой ремонт»: власти Южного Урала пообещали модернизировать ЖКХ и сократить число УК

Губернатор Челябинской области заявил, что в регионе слишком много управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области начинает еще одну кампанию с громким названием. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил сегодня, 13 марта, в ходе регионального форума-практикума «ЖКХ в развитии».

«Пришло время пересмотреть подход к отрасли и запустить мощную программу модернизации ЖКХ на Южном Урале. Предлагаю назвать ее «Большой ремонт 74»», – заявил чиновник.

По словам главы региона, в рамках нового проекта к 2030 году планируется отремонтировать 1 тыс 485 объектов коммунальной инфраструктуры. Уже в текущем году на его реализацию направят 13 миллиардов рублей из разных источников финансирования.

Программа затронет все муниципалитеты Южного Урала, пообещал губернатор. Однако, в первую очередь, она коснется городов с высокой плотностью многоэтажной застройки и большой протяженностью коммунальных сетей.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за управляющими компаниями. И сократить их количество. «Их сегодня в Челябинской области – 530, что больше даже, чем в Москве, где жилищный фонд гораздо больше», – отметил чиновник. Так что число УК должно сократиться, а среди предъявляемых к ним требований появятся материально-техническое обеспечение на должном уровне, квалификация работников, численность штата.

Впрочем, повлияет ли хоть как-то сокращение числа управляющих компаний на качество коммунальных услуг, пока говорить рано. Дело в том, что в настоящее время в регионе действует достаточно разветвленная сеть дочерних структур крупных УК. При этом услуги по обслуживанию жилого фонда оказывают как «материнские», так и «дочерние» структуры, иногда имитируя таким образом «конкурентную» картину. И вряд ли формальное слияние нескольких подобных организаций в одну приведет к кардинальным изменениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube