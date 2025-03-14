14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2025, пятница

10:30 Челябинск – Встреча с юристом «Защита жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Показ фильма «Большой Гуманитарный» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для уральцев серебряного возраста «Небо придумало женщину» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Театральный коллектив «Многоточие» отпразднует свой день рождения (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

18:00 Челябинск – Творческий вечер Эллы Корягиной «Любви чарующие звуки» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Квартирник «Ода весне» к Международному женскому дню (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

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