Челябинские полицейские устроили погоню за раками

В Челябинске задержали двух браконьеров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, рано утром пятницы, 14 марта, в дежурную часть ГАИ Челябинска поступило сообщение от работников службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями.
Подключившиеся к погоне сотрудники ДПС помогли остановить и задержали братьев-челябинцев 41 и 47 лет.
При осмотре импровизированных саней полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой примерно 22 килограмма, а также 9 сетей-раколовок.
В ходе разбирательства выяснилось, что членистоногих родственники незаконно выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы.
Незаконно добытые раки выпущены обратно в водоём.
Задержанные мужчины стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого в отделе полиции «Ленинский» по признакам незаконного вылова водных ресурсов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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