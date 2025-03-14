Челябинские полицейские устроили погоню за раками

В Челябинске задержали двух браконьеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, рано утром пятницы, 14 марта, в дежурную часть ГАИ Челябинска поступило сообщение от работников службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями.

Подключившиеся к погоне сотрудники ДПС помогли остановить и задержали братьев-челябинцев 41 и 47 лет.

При осмотре импровизированных саней полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой примерно 22 килограмма, а также 9 сетей-раколовок.

В ходе разбирательства выяснилось, что членистоногих родственники незаконно выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы.

Незаконно добытые раки выпущены обратно в водоём.

Задержанные мужчины стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого в отделе полиции «Ленинский» по признакам незаконного вылова водных ресурсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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