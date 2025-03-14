На реках Челябинской области прогремят взрывы

В Челябинской области стартовали масштабные мероприятия по подготовке к весеннему паводку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на реках региона начались работы по ослаблению сковавшего их за зиму ледяного покрова.

Так, саперы Центрального военного округа готовятся к проведению ставших уже традиционными весенним взрывным работам на водных артериях в Ашинском районе области.

Кроме того, областные спасатели начали пилить ледовое покрытие рек в Ашинском, Брединском, Варненском районах, а также на территории Троицка.

Также в Ашинском, Пластовском, Катав-Ивановском и Кусинском районах проводятся работы по искусственному ослаблению льда методом чернения. Спасатели разбрасывают по ледяной поверхности мелкий уголь, песок или торф. Это ускоряет процесс таяния льда и позволяет избежать образования больших льдин во время вскрытия рек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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