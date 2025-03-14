Южноуралец увел у маркетплейса товар на полмиллиона рублей

Южноуральский бизнесмен три месяца забирал «возвращенные» в пункт выдачи товары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, недостачу почти в 500 миллионов рублей на одном из пунктов выдачи заказов в Магнитогорске популярный маркетплейс обнаружил во время инвентаризации. После чего его представители обратились в полицию.

Следователи городского УМВД выяснили, что 30-летний житель Агаповского района заключил с интернет-площадкой договор франшизы и открыл в Магнитогорске пункт выдачи заказов. С марта по май 2024 года мужчина с различных аккаунтов заказывал необходимые ему товары. Когда же они приходили в пункт выдачи, оформлял отмену, а товар забирал себе без оплаты.

Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обвинительное заключение подписано прокурором Ленинского района Магнитогорска и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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