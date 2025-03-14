«Трактор» выйдет на игру против «Авангарда» без Бенуа Гру

Главного тренера челябинского хоккейного клуба не будет не сегодня на мостике во время матче в Омске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», перед встречей в Омске главный тренер «черно-белых» почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике.
«Гру в течение матча будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме. Руководить «Трактором» на лавке в игре против омичей будет Рафаэль Рише», – уточнили представители клуба.
30-летний канадец Рафаэль-Пьер Рише вошел в тренерский штаб «Трактора» накануне нынешнего сезона.
Сам он с 2010 по 2015 годы выступал в канадских юниорских лигах, а затем сразу по окончании карьеры перешел на тренерскую работу в юниорских клубах Квебека. В сезоне 2023/24 впервые получил должность главного тренера клуба юниоров «Гатино Л'Интрепид». В это же время два сезона параллельно работал видеотренером сборных Канады U17 и U18.
Челябинск, Виктор Елисеев
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