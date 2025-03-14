В центре Челябинска меняют схему движения автомобилей

Движение по улице Косарева в Челябинске частично откроют, но введут дополнительные ограничения на Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с окончанием первого этапа ремонта канализационного коллектора диаметром 1 тысяча миллиметров сегодня, 14 марта, в 20 часов открывается движение транспорта по временной схеме.

Чтобы обеспечить открытие движения, на проезжую часть временно уложены бетонные плиты.

На втором этапе работ, с 20 часов 14 марта, работы будут продолжены с ограничением движения по трем полосам по улице Братьев Кашириных в направлении Свердловского проспекта и двум полосам по улице Косарева в сторону реки Миасс. Работы будут вестись круглосуточно.

К понедельнику, 17 марта, планируется открыть одну из закрытых полос по улице Бартьев Кашириных. Полностью снять ограничения дорожного движения на этом участке планируется 22 марта.

После завершения всех работ дорожное покрытие и нарушенное благоустройство будут восстановлены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube