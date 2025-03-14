Полиция и ОМОН задержали группу цыган у вокзала в Челябинске

Силовики провели рейд на железнодорожном вокзале Челябинска и в его окрестностях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в районе привокзальной площади сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии провели рейд, направленный на выявление фактов нарушения законодательства, пресечение бродяжничества и попрошайничества, совершения краж и мошенничества лицами, склонными к антиобщественный действиям, а также другие нарушения закона.

В ходе акции в отдел полиции «Советский» доставили 5 представителей этнического сообщества. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений.

Мероприятия прошли в рамках ОПМ «Правопорядок» и будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube