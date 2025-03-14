В Челябинске на скамье подсудимых вновь оказалась тренер спортшколы дочери экс-губернатора

Тренера областной спортшколы по конному спорту вновь будут судить в Челябинске за мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской прокуратуры, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска и бизнесмена из Московской области, обвиняемых в мошенничестве.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК полицейского главка и представителями УСФБ региона.

Следователи считают, что в период с сентября 2020 по март 2021 года 51-летняя челябинка, бывшая старшим тренером областного бюджетного учреждения «Спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью «Рифей» имени П.М. Латышева» вместе со своим 37-летним знакомым решили провернуть нехитрую схему.

Предприниматель приобрел указанную ему женщиной лошадь за 1 миллион 250 тысяч рублей и продал ее в конную школу в рамках государственного контракта. Но уже за 2 миллиона рублей. Разницу в 750 тысяч рублей они поделили между собой.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Отметим, что челябинка в настоящее время уже отбывает условное наказание за аналогичное преступление, совершенное примерно в то же время. Тогда челябинка вместе со своим подельником провернули аналогичную аферу: мужчина купил лошадей за 1,8 миллиона рублей, а спортшколе передал за 2,8 миллиона рублей. В сентябре 2023 года женщину приговорили к 5 годам лишения свободы условно (позднее срок сократили на 1 месяц), ее компаньона – к 4 годам условно.

Напомним, конно-спортивный комплекс «Рифей» и действующая на его базе спортивная школа расположены в двух десятках километров от Челябинска. Его строительство началось при губернаторе Петре Сумине. Открыли учреждение в июне 2011 года, когда областью руководитель уже Михаил Юревич. Возглавляет учреждение дочь Петра Сумина Наталья Алистратова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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