«Трактор» вырвал победу у «Авангарда»

Челябинский «Трактор» в Омске обыграл местный «Авангард» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , как и два дня назад в Казани, челябинцы играли сегодня не слишком аккуратно. И в первом периоде это вышло для них боком.

Уже на первой минуте встречи гости оказались в меньшинстве. Голом удаление в стане «Трактора» не закончилось, но, возможно, именно излишнее напряжение «черно-белых» в обороне привело к тому, что практически до середины игрового отрезка инициатива оставалась за омичами.

Лишь во второй половине двадцатиминутки южноуральцы, казалось, пришли в себя. На 14-й минуте Коромыслов из своей зоны сделал длинный пас вперед, шайбой в борьбе с защитником хозяев завладел Чарльз Робинсон, отправил ее Василию Глотову, и тот поразил дальний угол ворот «Авангарда» – 1:0, «Трактор» выходит вперед.

Однако уже на 16-й минуте матча омичи проводят быструю атаку, и Иван Игумнов сравнивает счет – 1:1. А на 20-й минуте челябинцы вновь оказываются в меньшинстве, и Джованни Фьоре выводит «Авангард» вперед – 2:1.

Ко второму периоду «черно-белым» удалось собраться. «Трактор» раз за разом пытался отыграться, и на 27-й минуте встречи это удалось Чарльзу Робинсону: Артем Блажиевский прострелил на пятак, а «Бадди» вовремя подставил клюшку – 2:2.

В конце игрового отрезка уже у хозяев сдают нервы. На 36-й минуте матча омичи остались втроем против пятерых челябинцев. И на 37-й минуте Виталий Кравцов реализовал численное преимущество, забив свою 100-ю шайбу в составе «Трактора» – 3:2. А через минуту Владимир Ткачев прострелил на пятак, и Семен Дер-Аргучинцев с близкого расстояния расстрелял ворота «Авангарда» – 4:2. На второй перерыв «черно-белые» отправились уже с совсем другим настроением.

В третьем периоде хозяева пытались сократить отрыв в счете. И за 4 минуты до сирены им это удалось – отличился Костантин Окулов. Но уже 10 секунд спустя Александр Кадейкин восстанавливает отрыв «черно-белых» – 5:3.

За две минуты с небольшим голкипер «Авангарда» оставляет ворота, и уже вшестером омичи пытаются догнать челябинцев. И вновь им удается отквитать одну шайбу – 4:5. А за 18 секунд до сирены «Трактор» остается вчетвером. Но и вчетвером челябинцы сохраняют минимальное преимущество – 5:4.

До окончания регулярного первенства «Трактору» остается сыграть всего две игры, и обе – дома. Следующий матч состоится 18 марта. Челябинцев ждет встреча с питерским СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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