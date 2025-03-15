15 – 17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15.03.2025, суббота
-
10:00 Челябинск – Занятие по шахматам в клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
10:00 Челябинск – Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина (Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера, Университетская набережная, 22в)
-
10:00 Челябинск – Турнир по легкой атлетике (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
-
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Челябинск – Мастер-класс «Сургучная печать» в рамках Открытого семейного фестиваля декоративно-прикладного творчества «Нить» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
10:00 – 14:00 Челябинск – Семейный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Нить». Совместно с ЦВР «Истоки» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению объемной картины в технике кинусайга «Солнечное утро» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
11:00 Челябинск – Встреча клуба «Библиотерапия» (Челябинск, Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
12:00 Челябинск – Творческая встреча с театральными режиссерами, актерами, филологами, а также чтителями и зрителями «Драматизация. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
13:00 Челябинск – Встреча с юристом «Вопросы пенсионного обеспечения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
13:00 Челябинск – Мотивационный проект для женщин «Взрослеем_красиво» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
13:00 Челябинск – Субботняя игротека «Путь к Победе» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
-
13:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Открытый показ мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж, фуд-корт)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
15:00 Челябинск – Открытие выставки картин «Весна в Полете: Искусство Природы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
15:00 Челябинск – Воспитывай сердцем: школа родительства. Совместно с НКО «За здоровый образ жизни» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
15:00 Челябинск – Рок-бард концерт Саши Кошки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
15:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
16:30 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУБ, ул. Цвиллинга, 61)
16.03.2025, воскресенье
-
10:00 Челябинск – Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина (Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера, Университетская набережная, 22в)
-
10:15 Челябинск – Образовательный клуб «Grammar school». Курс итальянского языка (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
11:00 Челябинск – Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
11:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
-
11:00 Челябинск – Мастер-класс оригами «Птицы» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5) (по записи)
-
12:00 Челябинск – Челябинский краеведческий диктант (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60: библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17; библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а; библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50; библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:15 Челябинск – Образовательный клуб «Grammar school». Курс испанского языка (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
-
13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
14:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Книга за книгой». Читаем М. Булгакова «Записки юного врача» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
14:00 Челябинск – Видеокруиз «Один день планеты Земля» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
-
15:00 Челябинск – Концерт в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
16:00 Челябинск – Вечеринка в честь финала ледового сезона (Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
16:00 Челябинск – Авторский концерт Татьяны Орловой «Пока дышу – пою» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
17.03.2025, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»