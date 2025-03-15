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Суббота, 15 марта 2025, 14:40 мск

Новости Челябинск

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Паводок на Южном Урале будет ранним

Весеннее половодье на Южном Урале в этом году ожидается раньше, чем обычно.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, лед на реках начнет таять на одну-две неделе раньше. Обильный паводок возможен в Златоусте, так как там выпало снега на 60 см выше нормы. В остальных территориях осадки были скудными, однако это не исключает опасность подтопления. Резкое потепление ведет к активному таянию снега, земля же прогревается медленнее и не может впитывать большое количество образовавшейся воды. Поэтому все это пойдет в реки, что приведет к увеличению притока воды к водохранилищам. При этом талая вода может пойти поверх льда и подтопить пойменные участки автодорог и мостов, предупредили в ЦГМС.

Челябинск, Софья Артемьева

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