«Металлург» разгромил «Куньлунь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене не оставил ни одного шанса китайскому «Куньлунь Ред Сар» .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева с самого начала контроливаровали игру, но в первом периоде решили не спешить.

Счет в матче магнитогорцы окрыли только на 25-й минуте встречи: Денис Зернов оказался на пятачке как раз тогда, когда вратарь китайских армейцев отразил бросок, и вернул шайбу туда, где ей место – 1:0.

Дальше шайбы посыпались, как из рога изобилия. Через полторы минуты Алексей Маклюков увеличивает отрыв – 2:0. А в конце 29-й минуты встречи Роман Канцеров делает счет 3:0.

Но и «Куньлунь» не собирался уходить на перерыв без заброшенной шайбы. Это удается Яну Дрозгу на 37-й минуте матча.

В третьем периоде хозяева продолжили забивать. Уже через 40 секунд после первого вбрасывания Александр Петунин увеличил отрыв – 4:1. На 49-й минуте Игорь Гераськин делает счет 5:1.

На 54-й минуте встречи Александр Петунин оформляет дубль – 6:1. А 14 секунд спустя Валерий Орехов установил окончательный счет – 7:1, более чем уверенная победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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