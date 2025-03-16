На трассе М5 – Урал каждый день образуются многокилометровые пробки

Водители жалуются на огромную пробку, которая второй день подряд образуется на участке федеральной трассы М5 – Урал между Симом и Усть-Катавом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 15 марта, затор превышал 30 км, сегодня очередь из фур растянулась километров на 20.

Автомобилисты считают, что такая ситуация сложилась из-за разбитой дороги.

В ГИА водителям легковушек рекомендуют объезжать проблемный участок через Миньяр и Ашу. Для грузовиков этот путь закрыт.

Челябинск, Павел Зварзин

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