В Челябинске обнаружены серьезные проблемы в только что отреставрированном театре драмы

В Челябинске пришлось срочно закрыть театр драмы: спектакли на ближайшие дни отменены, зрителям обещали вернуть деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером в театре произошел инцидент: по одной версии упала часть конструкций потолка, по другой – официальной – перекрытия провисли. Стоит отметить, что всего 5 месяцев назад в учреждении закончилась реконструкция. Министр культуры региона Алексей Бетехтин оценивал объем работ в 2 млрд рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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