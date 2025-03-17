В Челябинске назначили исполняющего обязанности дорожного министра

Первым заместителем и и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Андрей Ксензов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, областное министерство было обезглавлено почти месяц. Произошло это после того, как 19 февраля в Челябинске задержали руководителя ведомства Андрея Нечаева. Чиновник обвиняется в растрате.

Ранее, в декабре прошлого года силовики задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.

Отметим, что Андрей Ксензов, до своего нынешнего назначения занимавший должность вице-мэра Челябинска, курирующего дорожное хозяйство, также человек пришлый. В 1987 году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации района, первым заместителем главы администрации Калининского района Новосибирска.

В мэрии Новосибирска занимал пост начальника управления, руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии.

В 2012 назначен заместителем губернатора Новосибирской области.

В 2014 стал первым заместителем главы Новосибирска. В 2015 году возглавил МУП «Новосибирский метрополитен», но в 2017 году мэрия уволила его. Свое решение тогдашний мэр Анатолий Локость объяснил «нарушением руководством метрополитена финансовой дисциплины».

В том же году Ксензов перебрался в Крым и с 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.

В декабре 2021 года был назначен заместителем главы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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