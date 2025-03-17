В Челябинске назначили исполняющего обязанности дорожного министра

Первым заместителем и и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Андрей Ксензов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Напомним, областное министерство было обезглавлено почти месяц. Произошло это после того, как 19 февраля в Челябинске задержали руководителя ведомства Андрея Нечаева. Чиновник обвиняется в растрате.
Ранее, в декабре прошлого года силовики задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.
Отметим, что Андрей Ксензов, до своего нынешнего назначения занимавший должность вице-мэра Челябинска, курирующего дорожное хозяйство, также человек пришлый. В 1987 году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.
Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации района, первым заместителем главы администрации Калининского района Новосибирска.
В мэрии Новосибирска занимал пост начальника управления, руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии.
В 2012 назначен заместителем губернатора Новосибирской области.
В 2014 стал первым заместителем главы Новосибирска. В 2015 году возглавил МУП «Новосибирский метрополитен», но в 2017 году мэрия уволила его. Свое решение тогдашний мэр Анатолий Локость объяснил «нарушением руководством метрополитена финансовой дисциплины».
В том же году Ксензов перебрался в Крым и с 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.
В декабре 2021 года был назначен заместителем главы Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»