Дмитрий Агеев пересел в кресло вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству

В мэрии Челябинска – два новых назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пост заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту занял Дмитрий Агеев, до этого занимавший должность вице-мэра по экономическому развитию.

Напомним, чиновник пришел в мэрию в декабре прошлого года, покинув кресло начальника главного контрольного управления Челябинской области.

Г-н Агеев окончил в 1999 году Российский государственный торгово-экономический университет по специальности – «внешнеэкономическая деятельность предприятия». В 2004 году окончил заочную аспирантуру Южно-Уральского государственного университета, получив ученую степень «кандидат экономических наук». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ЮУрГУ по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих».

Отметим, что по такой же программе и в том же вузе профессиональную переподготовку проходил и его нынешний шеф – Алексей Лошкин (только в 2012 году).

Достаточно схожа и карьера нового мэра и его заместителя. Дмитрий Агеев с 1999 по 2010 годы проходил службу в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности – Алексей Лошкин с 1996 по 2011 годы работал в Главном управлении внутренних дел по Челябинской области.

С 2011 по 2014 годы Агеев руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.

С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника главного контрольного управления Челябинской области (руководил управлением до декабря 2015 года Алексей Лошкин).

С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области. 20 декабря прошлого года ушел в отставку, чтобы перейти на работу в мэрию Челябинска.

В свою очередь пост вице-мэра по экономическому развитию теперь заняла Виктория Шин, бывшая до настоящего времени председателем комитета финансов города.

В 2008 году она окончила Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В 2007 году стала специалистом 1 категории в управлении финансов администрации Челябинска. В 2023 году была назначена председателем комитета финансов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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