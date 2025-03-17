В минкультуры прокомментировали отмену спектаклей в челябинском драмтеатре

Министерство культуры Челябинской области выступило с официальным комментарией ЧП в драматическом театре Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент в академическом драматическом театра имени Наума Орлова произошел вечером субботы, 15 марта. На следующий день в театре заявили об отмене всех спектаклей в ближайшие дни (хотя позднее стало известно, что некоторые постановки перенесены на другие площадки).

Сегодня, 17 марта, с официальным комментарием по поводу произошедшего выступило министерство культуры региона. «15 марта, в субботу, было обнаружено провисание конструкций одного сегмента потолка в фойе на 1 этаже театра, – рассказали представители ведомства. – После обнаружения провисания руководством театра драмы было принято решение о временной приостановке показов спектаклей для выяснения обстоятельств. Информацию об этом театр сообщил на всех своих официальных ресурсах, разместил объявления на входе в театр и на здании театральной кассы».

Для оценки ситуации уже в субботу на объект прибыл подрядчик. После осмотра провисшую конструкцию демонтировали.

Сегодня, 17 марта, эксперты должны дать заключение о причине провисания. «После понимания причины подрядчик готов приступить к монтажу потолка. В течение недели потолок театра будет восстановлен. Возобновить работу театра планируем в максимально короткие сроки», – заявили в министерстве.

Напомним, всего 5 месяцев назад в учреждении закончилась реконструкция. Министр культуры региона Алексей Бетехтин оценивал объем работ в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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