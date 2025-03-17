Топит дома и дороги, подмыло плотину. В Нагайбакском районе вводится режим повышенной готовности

Власти Нагайбакского района из-за паводка вводят режим повышенной готовности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», паводковая ситуация в Нагайбакском районе обострилась в конце минувшей недели. Об этом сообщает газета «Всходы».
Так, в воскресенье, 16 марта, вода затопила дороги около административного центра муниципалитета – Фершампенуаза, а также у села Лебединого. Сегодня обнаружено подмытие Ольгинской плотины. По поручению главы района Егора Тимофеева там перекрыто движение транспорта.
По информации на сегодня, очаги скапливания воды есть в Париже. В Южном вода скапливается в подвалах домов. Подтопление домов началось в Касселе по улицам Победы и Молодежной, в Переселенке – по улице Набережной.
Из-за разлива воды и подмыва Ольгинской плотины дети в поселке Александро-Невском остались на дистанционном обучении.
В связи со сложившейся ситуацией сегодня, 17 марта, в районе будет объявлен режим повышенной готовности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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