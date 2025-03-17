Дождь, мокрый снег, гололед: в Челябинской области объявили экстренное предупреждение

На южноуральских трассах объявили экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная. Об этом сообщили в ЕДДС Челябинска со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

Водителям напомнили в Госавтоинспекции об особенностях управления автомобилем. Очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителей призывают обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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