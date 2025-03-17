Мост под Челябинском закрыли из-за паводка

В Сосновском районе затопило мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , мост, через который можно добраться до деревни Ужовка закрыт до окончания паводка. Об этом сообщили в администрации Рощинского сельского поселения (Сосновский район).

«Из-за высоких уровней воды и увеличения потока переход через мост может представлять опасность», – предупреждают местные власти.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность и использовать альтернативные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube