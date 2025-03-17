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Понедельник, 17 марта 2025, 13:26 мск

Новости Челябинск

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Мост под Челябинском закрыли из-за паводка

В Сосновском районе затопило мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мост, через который можно добраться до деревни Ужовка закрыт до окончания паводка. Об этом сообщили в администрации Рощинского сельского поселения (Сосновский район).

«Из-за высоких уровней воды и увеличения потока переход через мост может представлять опасность», – предупреждают местные власти.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность и использовать альтернативные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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