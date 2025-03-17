Весна в горы Южного Урала пришла на три недели раньше

Весна наступила на Зигальге раньше обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», весна буквально ворвалась на склоны одноименного хребта и опережает свой же график чуть ли не на три недели.

«Обычно март в национальном парке – полноценный зимний месяц», – отмечают оченые.

Кстати, сегодня, согласно народному календарю, Герасим-грачевник – день, когда наши предки определяли, какой будет погода, по поведению грачей, отмечают в парке. Считалось, что их прилет гарантирует полное таяние снега через месяц. И хотя эти птицы на Южном Урале уже появились, холода и метели могут вернуться и в мае, и даже в июне, напоминают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube