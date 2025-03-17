В восьми районах Челябинской области затопило дороги

На Южном Урале начался паводок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с резким повышением температуры окружающей среды, а также сильными дождями в южных и центральных районах региона началось обильное таяние снега.

В настоящее время паводковые воды вышли на поверхность автодорог регионального значения в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах, а также в Миассе. Однако пока, за редкими исключениями, движение транспортных средств по ним обеспечено.

На данных участках дорог организовано постоянное наблюдение за состоянием покрытия и уровнем воды. Ведется визуальное наблюдение, выставлены необходимые средства организации дорожного движения. После прохождения паводковых вод будет сформирована комиссия и проведено обследование автомобильных дорог. В случае выявления повреждений будут выполнены работы по ликвидации выявленных дефектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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