35 сотрудников «скорой» в Миассе подали заявления об уходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с 1 апреля нынешнего года Миасс может остаться без экстренной помощи. Об этом медики заявили в своем обращении, опубликованном в социальных сетях.

По словам авторов обращения, на данный момент более 35 сотрудников написали заявления об увольнении. Свой шаг сотрудники учреждения объясняют увеличением нагрузки, нехваткой кадров, низкой заработной платой и безразличием руководства.

«Многим сотрудникам приходится работать на нескольких работах, так как заработная плата не покрывает даже базовые расходы, – сетуют медики. – Зарплата сотрудников составляет около 30 тысяч рублей на 1 ставку, но в отчетных документах суммы пишут намного выше, чем в действительности, так как каждый сотрудник вырабатывает около 2 ставок».

Кроме того, с 1 января текущего года упразднили единственную специализированную бригаду психиатрическогого профиля, что привело к задержке вызовов, а сотрудники стали всерьез опасаться за вою жизнь.

«Мы очень любим свою работу и хотим помогать людям, но у каждого из нас есть семья, которую нужно кормить, а на заработную плату, которую нам выплачивают, мы можем только существовать», – отмечают медики.

Сотрудники учреждения не раз обращались в различные инстанции с просьбой решить образовавшиеся проблемы, но никаких действий с их стороны не наблюдается. Так что уже через две недели Миасс может остаться без скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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