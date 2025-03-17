Пять остановок на железной дороге в Челябинской области получили имена

«Безымянные» полустанки ЮУЖД назвали по-новому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, продолжается переименование остановочных пунктов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены.

«Новые названия указывают на находящиеся поблизости географические объекты или населенные пункты», – напомнили в компании-монополисте.

На участке Бердяуш – Полетаево I переименованы:

о.п.2033 км в «Барановку»;

о.п.2042 км в «Кугалы»;

о.п.2047 км в «Привал»;

о.п.2060 км в «Мирный».

На участке Полетаево I – Челябинск-Главный о.п.1120 км изменит название на «Поселок Дмитрия Донского».

Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на пригородные поезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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