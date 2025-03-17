В Магнитогорске пьяный горожанин набросился на медиков «скорой помощи»

В Челябинской области устанавливают обстоятельства нападения на бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 марта, рядом с одним из домов по улице Советской в Магнитогорске.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к машине «скорой помощи» и стал требовать, чтобы фельдшеры открыли ему дверь в подъезд, а затем напал на водителя кареты «скорой помощи», который пытался заступиться за медиков.

Утихомирить магнитогорца смогли только прибывшие к месту конфликта полицейские.

По данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе СУ СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по признакам хулиганства с применением насилия к гражданам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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