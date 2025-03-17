В Магнитогорске пьяный горожанин набросился на медиков «скорой помощи»

В Челябинской области устанавливают обстоятельства нападения на бригаду скорой медицинской помощи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 марта, рядом с одним из домов по улице Советской в Магнитогорске.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к машине «скорой помощи» и стал требовать, чтобы фельдшеры открыли ему дверь в подъезд, а затем напал на водителя кареты «скорой помощи», который пытался заступиться за медиков.
Утихомирить магнитогорца смогли только прибывшие к месту конфликта полицейские.
По данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе СУ СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по признакам хулиганства с применением насилия к гражданам.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»